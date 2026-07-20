Unfall auf A12: Fuchs verursacht Kollision mit mehreren Verletzten

Zu einem Auffahrunfall mit mehreren Verletzten kam es in der Nacht auf Montag auf der A12 Inntalautobahn im Bezirk Schwaz. Gegen 0.40 Uhr kollidierten im Baustellenbereich bei Weer zwei Fahrzeuge, nachdem ein Fuchs auf die Fahrbahn gelaufen war.

Laut Angaben des Lenkers – einem 35-jährigen rumänischen Staatsbürger – sei plötzlich ein Fuchs von links auf den rechten Fahrstreifen gelaufen. Der Mann war mit seiner 25-jährigen Partnerin sowie der gemeinsamen einjährigen Tochter in Richtung Innsbruck unterwegs. Um eine Kollision mit dem Tier zu verhindern, habe er stark abgebremst; zu einer Berührung mit dem Fuchs kam es dabei nicht. Ins Heck geprallt: Fahrzeug konnte nicht mehr bremsen Ein 34-jähriger Österreicher, der unmittelbar hinter dem Fahrzeug des Rumänen fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte gegen das Heck. In seinem Fahrzeug befanden sich seine 33-jährige Ehefrau sowie seine zwei Töchter im Alter von fünf Jahren und acht Monaten.