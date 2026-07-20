Unfall auf A12: Fuchs verursacht Kollision mit mehreren Verletzten
Zu einem Auffahrunfall mit mehreren Verletzten kam es in der Nacht auf Montag auf der A12 Inntalautobahn im Bezirk Schwaz. Gegen 0.40 Uhr kollidierten im Baustellenbereich bei Weer zwei Fahrzeuge, nachdem ein Fuchs auf die Fahrbahn gelaufen war.
Laut Angaben des Lenkers – einem 35-jährigen rumänischen Staatsbürger – sei plötzlich ein Fuchs von links auf den rechten Fahrstreifen gelaufen. Der Mann war mit seiner 25-jährigen Partnerin sowie der gemeinsamen einjährigen Tochter in Richtung Innsbruck unterwegs. Um eine Kollision mit dem Tier zu verhindern, habe er stark abgebremst; zu einer Berührung mit dem Fuchs kam es dabei nicht.
Ins Heck geprallt: Fahrzeug konnte nicht mehr bremsen
Ein 34-jähriger Österreicher, der unmittelbar hinter dem Fahrzeug des Rumänen fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte gegen das Heck. In seinem Fahrzeug befanden sich seine 33-jährige Ehefrau sowie seine zwei Töchter im Alter von fünf Jahren und acht Monaten.
Nach der Erstversorgung vor Ort wurden die Insassen beider Fahrzeuge mit Rettungsfahrzeugen ins Landeskrankenhaus Innsbruck gebracht. Laut aktuellem Ermittlungsstand dürften mindestens drei Personen der österreichischen Familie Verletzungen unbestimmten Grades erlitten haben.
Mehrere Rettungsfahrzeuge im Einsatz
Zwei Rettungswagen (RTW), ein Krankentransportwagen (KTW) sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) waren vor Ort im Einsatz. Beide beschädigten Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Durch den Unfall war die Richtungsfahrbahn Innsbruck zunächst vollständig blockiert.
Nach kurzer Zeit konnte die Strecke einspurig wieder freigegeben werden. Für rund eine Stunde war die Unfallstelle nur erschwert passierbar, was zu leichten Verkehrsbehinderungen führte.
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