Klagenfurt: Motorradfahrer (18) stirbt nach Crash mit Pkw

Im Kreuzungsbereich der Völkermarkter Straße (B 70) mit der Hörtendorfer Straße kam es Sonntagabend in Klagenfurt zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang: Ein 18-jähriger Motorradlenker kam dabei ums Leben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 18-Jährige mit seinem Motorrad auf der Völkermarkter Straße stadteinwärts, als es zur Kollision mit dem Fahrzeug eines 72-jährigen Mannes kam. Dieser bog von der Hörtendorfer Straße in die Völkermarkter Straße ein.

Motorrad fuhr bei Rot in die Kreuzung

Mehrere Zeugen gaben gegenüber der Polizei an, der Motorradfahrer sei mit hoher Geschwindigkeit bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren und ungebremst in den bei Grünlicht abbiegenden Pkw gestoßen. Der schwer verletzte Motorradlenker musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden. Er erlag in weiterer Folge seinen Verletzungen im Klinikum Klagenfurt.