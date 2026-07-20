OÖ: Zwei Tote bei Frontalcrash, Kinder schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der B148 im Ortschaftsbereich Elling in der Gemeinde Weng im Innkreis hat am Sonntag zwei Menschenleben gefordert und drei weitere Personen schwer verletzt.

An dem Unfall beteiligt waren eine 57-jährige Ungarin, die mit ihrem Pkw auf der B148 aus Altheim kommend in Richtung Braunau unterwegs war, sowie ein 56-jähriger Spanier, der in entgegengesetzter Richtung fuhr. In dem Fahrzeug des Spaniers befanden sich außerdem seine 52-jährige Ehefrau sowie die beiden Kinder im Alter von 14 und elf Jahren.

Frontalzusammenstoß: Beide Lenker starben

In der unübersichtlichen Rechtskurve kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Lenker erlagen noch am Unfallort ihren Verletzungen. Die Ehefrau und die zwei Kinder wurden mit schwersten Verletzungen mit drei Hubschraubern in die umliegenden Krankenhäuser Ried, Passau und Salzburg geflogen.

Polizeistreife in Folgeunfall verwickelt

Eine Polizeistreife, die mit Blaulicht und Folgetonhorn zum Unfallort fuhr, kollidierte mit einem Fahrzeug, das im Rückstau plötzlich wendete. Alle drei an diesem Unfall beteiligten Personen wurden unbestimmten Grades verletzt.