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Oberösterreich

Tödlicher Frontalcrash: Autofahrer mit 2,2 Promille unterwegs

Ein Motorradfahrer erlag nach einem schweren Verkehrsunfall im Bezirk Ried seinen Verletzungen. Der beteiligte Pkw-Lenker war stark alkoholisiert.
02.07.2026, 19:00

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Zwei Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“.

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Neunjähriger in Bad Ischl von Auto niedergefahren

Bei dem Frontalcrash aus ungeklärter Ursache in Tumeltsham (Bezirk Ried) wurden gegen 8.30 Uhr beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert. Der Ältere verstarb wenig später im Krankenhaus, der 56-jährige Autofahrer blieb unverletzt, doch ergab ein Test bei ihm eine Alkoholisierung von 2,2 Promille. 

Test
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