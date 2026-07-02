Tödlicher Frontalcrash: Autofahrer mit 2,2 Promille unterwegs

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad ist Donnerstagfrüh der 66-jährige Lenker des Zweirads ums Leben gekommen.

Bei dem Frontalcrash aus ungeklärter Ursache in Tumeltsham (Bezirk Ried) wurden gegen 8.30 Uhr beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert. Der Ältere verstarb wenig später im Krankenhaus, der 56-jährige Autofahrer blieb unverletzt, doch ergab ein Test bei ihm eine Alkoholisierung von 2,2 Promille.