Neunjähriger in Bad Ischl von Auto niedergefahren

Ein Neunjähriger ist am Mittwoch in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) von einem Auto niedergefahren und verletzt worden.

Der Schüler wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Vöcklabruck eingeliefert. Wie schwer seine Verletzungen sind, war nicht bekannt.

Der Bub hatte laut Polizei plötzlich die Fahrbahn betreten, ein 66-jähriger Pkw-Lenker konnte trotz Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern.