Innsbruck-Land: Zwei Balkonbrände in einer Nacht

Zwei jeweils von Balkonen ausgehende Brände in Wattenberg und im nahe gelegenen Wattens in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) sind in der Nacht auf Montag großteils glimpflich ausgegangen.

In ersterem Fall hatte sich Asche in einem Plastikkübel entzündet, in zweiterem fing eine Friedhofskerze in einer Glasvase aufgrund starken Windes Feuer. In beiden Fällen konnten die Bewohner die Brände überwiegend selbst löschen.

Jeweils wurden Personen zur Abklärung einer möglichen Rauchgasvergiftung in Spitäler eingeliefert, informierte die Polizei. Asche im Kübel auf Holzbalkon Zu dem Brand in einem Ferienhaus am Wattenberg war es kurz nach 3.00 Uhr gekommen - und zwar wegen der entzündeten Asche in dem Kübel auf einem Holzbalkon. Von dort breiteten sich die Flammen in Richtung Dachstuhl aus. Der 73-jährige einheimische Eigentümer löschte den Brand großteils selbst, bevor die Feuerwehr eintraf und die verbleibenden Glutnester beseitigte. Der Eigentümer und seine Ehefrau wurden in das Krankenhaus Hall in Tirol gebracht. Die Höhe des entstandenen Schadens war vorerst unklar.

Friedhofskerze als Auslöser Etwas mehr als zwei Stunden später wurde ein Balkonbrand in einem Mehrparteienhaus in Wattens gemeldet. Die Bewohner der betroffenen Wohnung wurden auch hier dem Brand überwiegend selbst Herr. Die Feuerwehr löschte verbliebene Glutnester. Die Friedhofskerze in der Glasvase stand auf dem Balkon und geriet wegen des Windes in Brand. Ein Kübel mit Speiseöl, der sich ebenfalls auf dem Balkon befand, könnte zur Ausbreitung beigetragen haben, hieß es. Die betroffene Familie wurde ebenfalls vorsorglich in das Haller Spital eingeliefert. Durch den Brand wurden die Fassade, eine Balkontür und Gegenstände auf dem Balkon beschädigt.