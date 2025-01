Frontalcrash im Tiroler Zillertal: 3 Verletzte

Ein Pkw-Frontalcrash auf einer Landesstraße in Schwendau im Tiroler Zillertal hat am frühen Sonntagabend drei Verletzte gefordert.

100 Meter geschleudert

Der Wagen von Ersterem wurde in die Luft katapultiert und schlitterte 100 Meter auf dem Dach entlang der Straße weiter. Beide Lenker sowie die 55-jährige Beifahrerin des 47-Jährigen erlitten Verletzungen.

Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung an Ort und Stelle mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert, teilte die Polizei mit. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der 47-jährige Österreicher war von der Horbergbahn kommend in Richtung Zillertal Bundesstraße (B 169) unterwegs gewesen, als es zu dem Unfall kam.