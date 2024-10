Schwerer Unfall: 57-Jährige stürzte mit Auto 70 Meter in Wald ab

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw am Freitag auf der Hahntennjochstraße (L246) (Bez. Imst) ist eines der Autos rund 70 Meter in steil abfallendes Waldgelände abgestürzt. Das Auto einer 57-Jährigen überschlug sich mehrmals, ehe es zwischen Bäumen zum Stillstand kam. Die Lenkerin befreite sich selbstständig aus dem Fahrzeug und wurde in weiterer Folge von Ersthelfern zur Straße zurückgebracht. Sie erlitt ebenso Verletzungen wie ihr 60 Jahre alter Unfallgegner.