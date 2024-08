Tirol: Gleitschirmpilotin blieb an Baum hängen

Die 35-Jährige schätzte die Flughöhe falsch ein. Am Samstag gerieten in Tirol zudem mehrere Personen in Bergnot.

Eine 35-jährige Gleitschirmpilotin ist am Samstag in Landeck in einem Baum hängengeblieben. Sie konnte laut Polizei nach dem Start zu wenig an Höhe gewinnen und schätzte eigenen Angaben zufolge auch die Flughöhe falsch ein.

Als sie direkt auf mehrere Bäume zuflog, prallte sie mit den Beinen voran gegen eine Baumkrone, in der sich auch der Schirm verfing. Die am linken Bein leicht verletzte Frau wurde von Alpinpolizei und Rettung aus rund 20 Meter Höhe in Sicherheit gebracht. Es war am Samstag nicht der einzige Einsatz in den Tiroler Bergen.

Alpinistin von Steinplatte verletzt Eine 40-jährige Alpinistin ist am Samstag im Gemeindegebiet von Brandberg (Bez. Schwaz) von einer 30 bis 40 Zentimeter großen Steinplatte getroffen und am Arm verletzt worden. Die Kletterin wurde vom Notarzthubschrauber geborgen und nach Kufstein geflogen, informierte die Polizei.

Die 40-Jährige war gemeinsam mit einem 64-Jährigen unterwegs. Nach einer Nacht auf der Plauener Hütte (2.363 Meter) wollten die beiden am Samstag auf die 3.280 Meter hohe Wildgerlosspitze aufsteigen. Beim Übergang vom Gletscher Zillerkees sicherte die 40-Jährige ihren Kletterpartner, der die erste Seillänge am felsigen Grat vorstieg. Als der 64-Jährige etwa zehn Meter voraus war, trat er eine 30 bis 40 Zentimeter große Steinplatte los, die die 40-Jährige traf. In weiterer Folge gab es für die verletzte Frau kein Fortkommen mehr.

Ebenfalls im Bezirk Schwarz, in Steinberg am Rofan, sowie in Absam (Bez. Innsbruck-Land) und Tannheim (Bez. Reutte) gerieten mehrere Personen aus Erschöpfung und Panik in Bergnot. Bergnot In Steinberg am Rofan geriet eine 39-jährige Münchnerin bei einer Tour auf den Guffert (2.194 Meter) bei der ersten Kletterpassage auf dem Westgrat in Panik. Sie wurde per Tau vom Hubschrauber geborgen.

In Absam kam eine fünfköpfige Familie im Klettersteig Halltal nicht mehr weiter, in Tannheim ein Ehepaar im Klettersteig Lachenspitze Nordwand. Auch diese sieben Personen wurden mit dem Helikopter in Sicherheit gebracht.