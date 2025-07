Markus Söder isst. Und das vornehmlich Fleisch. Zumindest inszeniert sich der bayerische Ministerpräsident (CSU) so gerne in seinen Social-Media-Accounts. Der Politiker mit Hang zum Populismus will so wohl Volksnähe und Widerstandsgeist gegen vermeintlich drohende Fleischverbote signalisieren.

Und so durfte bei einem Arbeitstreffen des 58-Jährigen am Donnerstag mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) auch ein gemeinsamer Besuch eines Wiener Würstelstands nicht fehlen. Auf der Sachebene ging es einmal mehr um den Lkw-Verkehr zwischen Deutschland und Italien durch Tirol, der das Bundesland an der Brenner-Achse regelrecht überrollt.

Ärger hinter der Grenze

Die Gegenmaßnahmen reichen von diversen Lkw-Fahrverboten bis hin zu Blockabfertigungen der Sattelschlepper an der Tiroler Grenze zu Bayern, die auf deutscher Seite regelmäßig lange Staus verursachen und Söder entsprechend auf die Palme bringen.