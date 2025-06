Stocker und Merz: Einig, trotz Grenzkontrollen

Nicht nur die Sprache, sondern noch viel mehr habe man miteinander gemeinsam, betonte der deutsche Kanzler Friedrich Merz (CDU) am Freitag beim ersten Besuch seines österreichischen Amtskollegen Christian Stocker (ÖVP) bei sich in Berlin. Damit meinte er nicht, dass sie beide noch recht neu in ihren Jobs als Regierungschefs sind.

Weniger Bürokratie in der EU, mehr Wettbewerbsfähigkeit, und – vor allem – den „Kampf gegen die illegale Migration“ weiter vorantreiben zu wollen, bei alldem sei man sich einig. Selbst wenn das Grenzkontrollen zwischen Ländern des Schengenraumes bedeutet, wie eben zwischen Österreich und Deutschland. Derzeit gebe es an den Grenzen deswegen keine Probleme, betonten die zwei.