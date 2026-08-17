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Starkregen: Tiroler Brennerstraße überflutet
Die Brennerstraße wurde bei Matrei auf einer Länge von einem Kilometer für rund eine halbe Stunde gesperrt.
Zusammenfassung
- Plötzlich einsetzender Starkregen hat Sonntagnachmittag in Matrei am Brenner die Brennerstraße (B 182) auf einer Länge von rund einem Kilometer überflutet.
- Lose Erdmaterialien und Schotter wurden auf die Straße geschwemmt, der betroffene Abschnitt war rund eine halbe Stunde lang komplett gesperrt.
- Verletzt wurde niemand, für Anrainer bestand keine Gefahr und der Feuerwehreinsatz mit rund 35 Kräften war gegen 18.00 Uhr beendet.
Plötzlich einsetzender Starkregen hat Sonntagnachmittag in Matrei am Brenner in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) zu einer Überflutung der Brennerstraße (B 182) auf einer Länge von einem Kilometer geführt.
Auch loses Erdmaterial und Schotter wurde laut Medienberichten durch den Regen auf die Straße geschwemmt. Die Brennerstraße war in dem Abschnitt rund eine halbe Stunde lang komplett für den Verkehr gesperrt. Verletzt wurde niemand. Für die Anrainer habe keine Gefahr bestanden.
Betroffen war der Abschnitt vom Bereich Ziegelstadl bis zur Apotheke im Ortszentrum. Rund 35 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Dieser war nach rund zwei Stunden, gegen 18.00 Uhr, wieder beendet.
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