Starkregen: Tiroler Brennerstraße überflutet

Plötzlich einsetzender Starkregen hat Sonntagnachmittag in Matrei am Brenner in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) zu einer Überflutung der Brennerstraße (B 182) auf einer Länge von einem Kilometer geführt.

Auch loses Erdmaterial und Schotter wurde laut Medienberichten durch den Regen auf die Straße geschwemmt. Die Brennerstraße war in dem Abschnitt rund eine halbe Stunde lang komplett für den Verkehr gesperrt. Verletzt wurde niemand. Für die Anrainer habe keine Gefahr bestanden.