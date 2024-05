Stand-Up-Paddler in Tiroler Lech nach Sturz vermisst

Im Tiroler Außerfern wird seit Donnerstagabend eine unbekannte Person vermisst, die laut einem Zeugen von einem Stand-Up-Paddle in den Lech gestürzt ist. Der 66-Jährige beobachtete, wie ein Wassersportler in Vorderhornbach (Bezirk Reutte) in einer Stromschnelle das Gleichgewicht verlor und in den Fluss fiel.