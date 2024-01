Ski gesucht: Deutscher Tourist stürzte bei Tiroler Lokal 60 Meter ab

Ein 34-jähriger Urlauber aus Deutschland ist vergangenen Samstag im Tiroler Wintersportort St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) in der Nähe eines Lokals rund 60 Meter abgestürzt. Der Mann war bei der Suche nach seinen Skiern auf eine Mauer gestiegen. Dabei verlor er das Gleichgewicht und blieb schließlich verletzt in einem zugefrorenen Bach liegen. Er setzte selbst den Notruf ab. Ein Alpinpolizist verlor bei der Rettung ebenfalls den Halt und stürzte 40 Meter in den Bach ab.

Schließlich rückte die Bergrettung aus und barg die Verletzten mit einem Flaschenzug. Die beiden Männer wurden ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Ob der Urlauber alkoholisiert war, konnte indes auf APA-Anfrage nicht geklärt werden, nachdem ein Alkomattest aufgrund seiner Verletzung nicht möglich gewesen war.

