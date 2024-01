Nach tödlichem Skiunfall: Anklage gegen Zillertaler Gletscherbahn

Ein tödlicher Skiunfall einer 28-jährigen Niederländerin am Neujahrstag 2023 im Tiroler Zillertal hat u.a. wegen fahrlässiger Tötung zu einer Anklage gegen den Geschäftsführer und zwei Mitarbeiter der Zillertaler Gletscherbahn geführt (der KURIER berichtete). Die Frau war in einem Steilhang ins Rutschen geraten, hatte einen Markierungszaun durchbrochen und war ins freie Gelände gestürzt. Dabei zog sie sich tödliche Verletzungen zu. Weitere Skifahrer wurden an derselben Stelle teils schwer verletzt.