Sechsjähriger wurde bei Skiunfall in Tirol schwer verletzt

Ein sechsjähriger Bub aus der Schweiz ist am Dienstag in Sölden (Bezirk Imst) bei einem Skiunfall schwer verletzt worden. Das Kind war mit einer 18-jährigen Skilehrerin, die eine vierköpfige Kinderskigruppe betreute, unterwegs. In einer Kurve verlor es die Kontrolle über die Skier und prallte mit den Beinen gegen einen Leitzaun.