Tödlicher Unfall auf der Piste: Skifahrerin prallte gegen Baum

Eine Skifahrerin kam am Samstag in Niederösterreich bei einem Unfall in einem Skigebiet ums Leben: Die 57-Jährige stürzte auf der Gemeindealpe (Bezirk Lilienfeld), als sie auf der "Gipfelberg-Abfahrt" unterwegs war. Sie schlitterte über die Piste und stieß gegen einen Baum daneben.

Weitere Skifahrer leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte, doch der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.