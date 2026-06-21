Frau musste nach E-Bike-Sturz ins Krankenhaus geflogen werden

Ein schwerer Unfall mit einem E-Bike hat am Samstagabend, dem 20. Juni 2026, in Weerberg im Bezirk Schwaz für einen Großeinsatz der Rettungskräfte gesorgt. Gegen 21:14 Uhr stürzte eine 58–jährige Österreicherin auf Höhe des Hauses Außerberg 43 mit ihrem Elektrofahrrad. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen und musste schließlich mit dem Notarzthubschrauber „C1“ in die Klinik Innsbruck geflogen werden.

Ersthelfer hörten Knall – Frau bewusstlos aufgefunden

Zum Zeitpunkt des Unglücks hielten sich mehrere Ersthelfer in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle auf. Sie hörten einen lauten Knall und fanden die Bikerin kurz darauf am Bauch liegend auf dem Boden - mit einer stark blutenden Kopfwunde. Dem ersten Anschein nach dürfte es sich um einen selbstverschuldeten Sturz gehandelt haben; Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Personen ergeben sich aus der Mitteilung nicht.

Der Zustand der Verunfallten verschlechterte sich rasch, sodass die eingetroffenen Notärzte die Frau noch an Ort und Stelle intubieren und beatmen mussten. Laut Erstdiagnose erlitt sie ein Schädel-Hirn-Trauma sowie ein Thoraxtrauma. Anschließend wurde sie per Hubschrauber zur Aufnahme in den Schockraum der Klinik Innsbruck geflogen.