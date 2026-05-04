Tirol: Schwangerschaftsabbruch an Klinik, keine Kostenübernahme

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Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung ist nach jahrelangem Ringen um eine Lösung zur Schaffung eines Angebots für Schwangerschaftsabbrüche im Bundesland zu einem Ergebnis gekommen. Neben einem Arzt im niedergelassenen Bereich werden Abtreibungen nun als Privatleistung an einem Standort der landeseigenen tirol kliniken von Klinikärzten durchgeführt. Die Vermittlung erfolgt dabei über eine Beratungseinrichtung, teilte das Land am Montag mit.

Damit schaffe das Land Tirol die "rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen". Die Kosten für den Abbruch muss die betroffene Frau dann selbst übernehmen, für "Härtefälle" gebe es aber "entsprechende Unterstützungsinstrumente". Den Ärztinnen und Ärzten obliege weiterhin die "freie Entscheidung", ob die Abtreibung durchgeführt werde, wurde auf die Gewissensklausel verwiesen. Zwei Beratungsstellen vermitteln an Klinik Eine verpflichtende Beratung über den medizinischen Eingriff wird es weiter nur zwischen dem behandelnden Arzt und der Patientin und nicht in der Beratungseinrichtung geben, hieß es auf APA-Nachfrage von Katharina Geley, Gesundheitsdirektorin im Land Tirol. Eine Gesetzesänderung soll es schließlich nicht geben.

Somit wird ein Schwangerschaftsabbruch in medikamentöser Form weiterhin bei dem eigenen Gynäkologen möglich sein, zudem führt ein Arzt im niedergelassenen Bereich sowohl medikamentöse und operative Eingriffe durch. Mit dem Klinik-Angebot wird eine weitere operative Möglichkeit geschaffen. Als Beratungsstellen fungieren für Unter-21-Jährige das "Chill Out" und für Frauen ab 21 Jahren das "Zentrum für Sexuelle Gesundheit". Die Vertreterinnen der Landesregierung zeigten sich mit der Lösung nun zufrieden. "Es geht hier nicht um eine weltanschauliche Debatte, sondern um die Verantwortung der öffentlichen Hand, die notwendigen Beratungen, ein gesetzlich zulässiges medizinisches Angebot und eine qualitätsvolle Nachsorge verlässlich sicherzustellen", sagte Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP), die eine Abtreibung als "persönliche Entscheidung der Frau" bezeichnete. SPÖ-Frauen- und Soziallandesrätin Eva Pawlata sah mit dem Angebot im "öffentlichen Bereich" eine "bestehende Versorgungslücke" geschlossen und verwies auf das Beratungsangebot: "Eine umfassende, ergebnisoffene Beratung ist dabei selbstverständlich – Einflussnahmen durch unbeteiligte Dritte sind es nicht."

Der Einigung mit den tirol kliniken waren einige Jahre an Verhandlungen mit unterschiedlichen Lösungsansätzen vorausgegangen. Vor zwei Jahren hatten sich bereits zwei Ärztinnen bereit erklärt, Abbrüche vorzunehmen. Lange Suche und Debatte Die Suche nach einem Standort an den tirol kliniken war jedoch gescheitert - sowie eine weitere angepeilte Vereinbarung im niedergelassenen Bereich. Doch nicht nur die Suche nach Ärztinnen und Standorten war im Fokus, auch die Vorstellungen der Koalitionspartner über die Ausgestaltung standen zur Debatte. Pawlata hatte nämlich bei ihrem Amtsantritt im Jahr 2022 einen kostenlosen Zugang an öffentlichen Spitälern gefordert, womit sich der Koalitionspartner ÖVP aber nicht einverstanden zeigte.