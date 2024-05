Renitenter Lkw-Lenker in Tirol erst durch Schreckschüsse gestoppt

Zunächst hatte die Polizei den Lkw-Lenker, der seit Wattens in gefährlicher Weise unterwegs war, bei Kundl in Fahrtrichtung Kufstein auf der Überholspur entdeckt und mit Blaulicht und Folgetonhorn zum Anhalten zu Bewegen versucht. Der 37-Jährige ignorierte mehrfache Anhalteversuche. Dann fuhr er in einem Baustellenbereich im gesperrten Bereich weiter und fuhr einen Leitbalken um. Erst auf Höhe der Ausfahrt Wörgl Ost konnte der Lenker angehalten werden. Der Belarusse versuchte noch, erneut anzufahren, wurde davon jedoch von zwei Schreckschüssen in die Luft abgehalten.

Inntalautobahn war vorübergehend gesperrt

In weiterer Folge kam es dann zum Pfeffersprayeinsatz, bevor der Mann endgültig festgenommen werden konnte. Der 37-Jährige wurde ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Er wird nun wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt. Die Inntalautobahn war vorübergehend gesperrt.