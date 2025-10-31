Vor zwei Wochen wurde der Signa-Gründer René Benko am Landesgericht Innsbruck - nicht rechtskräftig - der betrügerischen Krida schuldig gesprochen und zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt. Benkos Verteidiger Norbert Wess und die WKStA haben Rechtsmittel gegen die Entscheidung eingelegt.

Doch noch bevor in dieser Sache eine Entscheidung fallen wird, steht für Benko bereits der nächste Prozess ins Haus. Wie das Landesgericht Innsbruck Freitagmittag mitgeteilt hat, wird am 10. Dezember erneut gegen den Signa-Gründer verhandelt. Auch in diesem Fall ist er wegen betrügerischer Krida angeklagt.

Mit dem Ex-Milliardär wird dieses Mal auch dessen Frau mit auf der Anklagebank sitzen. Beiden drohen im Falle eines Schuldspruchs ein bis zehn Jahre Haft. Ihnen wird vorgeworfen, Vermögenswerte beiseite geschafft und so Gläubiger von Benko geschädigt zu haben.

Wertgegenstände und Bargeld im Tresor

Konkret geht es um Bargeld in der Höhe von 120.00 Euro sowie unter Manschettenknöpfe, Uhrenarmbänder, und andere Wertgegenstände im Gesamtwert von fast 250.000 Euro, die in einem Tresor bei Verwandten von Benkos Frau gebunkert worden sein sollen.