Innsbruck: Radfahrer nach Zusammenstoß im Spital

Bei einem Zusammenstoß zweier Radfahrer in Innsbruck ist am Dienstagabend ein 54-jähriger Österreicher verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am 5. August 2026 gegen 19.20 Uhr im Kreuzungsbereich der Egerdachstraße und der Klappholzstraße. Der Verletzte wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Der zweite Unfallbeteiligte ist bis dato unbekannt.

Amnesie erschwert Ermittlungen

Laut Polizei fuhr der 54-Jährige mit seinem Citybike auf der Egerdachstraße in Richtung Norden, als es im Kreuzungsbereich zur seitlichen Kollision mit einem weiteren Radfahrer kam. Dieser soll zur selben Zeit ebenfalls auf der Egerdachstraße – jedoch linksseitig und in Richtung Osten – unterwegs gewesen sein.

Genaueres zum Unfallhergang ist derzeit nicht bekannt: Der verletzte 54-Jährige hat nach eigenen Angaben keine Erinnerung mehr an das Geschehen. Auch liegen der Polizei keinerlei Hinweise auf den zweiten mutmaßlichen Unfallbeteiligten vor.