Innsbruck: Radfahrer nach Zusammenstoß im Spital
Bei einem Zusammenstoß zweier Radfahrer in Innsbruck ist am Dienstagabend ein 54-jähriger Österreicher verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am 5. August 2026 gegen 19.20 Uhr im Kreuzungsbereich der Egerdachstraße und der Klappholzstraße. Der Verletzte wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Der zweite Unfallbeteiligte ist bis dato unbekannt.
Amnesie erschwert Ermittlungen
Laut Polizei fuhr der 54-Jährige mit seinem Citybike auf der Egerdachstraße in Richtung Norden, als es im Kreuzungsbereich zur seitlichen Kollision mit einem weiteren Radfahrer kam. Dieser soll zur selben Zeit ebenfalls auf der Egerdachstraße – jedoch linksseitig und in Richtung Osten – unterwegs gewesen sein.
Genaueres zum Unfallhergang ist derzeit nicht bekannt: Der verletzte 54-Jährige hat nach eigenen Angaben keine Erinnerung mehr an das Geschehen. Auch liegen der Polizei keinerlei Hinweise auf den zweiten mutmaßlichen Unfallbeteiligten vor.
Polizei bittet um Hinweise
Die Verkehrsinspektion Innsbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und richtet nun einen Zeugenaufruf an die Bevölkerung. Personen, die den Unfall beobachtet haben, sowie der zweite Unfallbeteiligte selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133 / 7591-100 zu melden. Jeder Hinweis, der zur Aufklärung des Unfallhergangs beiträgt, ist für die Ermittler von Bedeutung.
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