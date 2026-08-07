Bankomatgeld in Dölsach vergessen: Gesuchte meldet sich
Vergessenes Bargeld am Bankomaten wurde einer 61-jährigen Österreicherin in Dölsach (Bezirk Lienz) zum Verhängnis: Am 16. Juli 2026 wollte die Frau gegen 10.00 Uhr bei einem Bankomaten im Bereich eines Lebensmittelmarktes Geld abheben und vergaß das Bargeld – einen niederen dreistelligen Eurobetrag – im Ausgabeschlitz. Als sie kurz darauf ihren Fehler bemerkte und zum Gerät zurückkehrte, war das Bargeld bereits verschwunden.
Gut gemeinte Übergabe mit Folgen
Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Passant das vergessene Geld entdeckt und es – in der Annahme, es gehöre ihr – einer bislang unbekannten Frau auf dem Parkplatz übergeben. Die Polizei leitete daraufhin einen Zeugenaufruf ein und suchte nach einer Frau mit schwarzen Haaren, stark geschminkt, korpulenter Statur und einer Körpergröße von etwa 160 bis 170 Zentimetern.
Gesuchte Frau meldet sich
Der Zeugenaufruf zeigte rasch Wirkung: Die bislang unbekannte Frau meldete sich in der Folge selbst bei der Polizei. Bei ihr handelt es sich um eine 41-Jährige. Nach Abschluss der Ermittlungen wird nun ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck übermittelt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer +43 (0) 59133/7230-100 entgegen.
Kommentare