Bankomatgeld in Dölsach vergessen: Gesuchte meldet sich

Vergessenes Bargeld am Bankomaten wurde einer 61-jährigen Österreicherin in Dölsach (Bezirk Lienz) zum Verhängnis: Am 16. Juli 2026 wollte die Frau gegen 10.00 Uhr bei einem Bankomaten im Bereich eines Lebensmittelmarktes Geld abheben und vergaß das Bargeld – einen niederen dreistelligen Eurobetrag – im Ausgabeschlitz. Als sie kurz darauf ihren Fehler bemerkte und zum Gerät zurückkehrte, war das Bargeld bereits verschwunden.

Gut gemeinte Übergabe mit Folgen

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Passant das vergessene Geld entdeckt und es – in der Annahme, es gehöre ihr – einer bislang unbekannten Frau auf dem Parkplatz übergeben. Die Polizei leitete daraufhin einen Zeugenaufruf ein und suchte nach einer Frau mit schwarzen Haaren, stark geschminkt, korpulenter Statur und einer Körpergröße von etwa 160 bis 170 Zentimetern.