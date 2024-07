Polizist erkannte gestohlenes Motorrad an einer Tankstelle in Tirol

Eine aufmerksame Polizeistreife hat in der Nacht auf Samstag bei einer Tankstelle in Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) bemerkt, dass eines von zwei Motorrädern einer Gruppe junger Männer als gestohlen gemeldet war. Zwei Männer flüchteten sogleich. Noch in der Nacht waren alle Beteiligten aufgespürt und die Motorräder sichergestellt. Auch das zweite Fahrzeug war gestohlen.

Bei den jungen Männern handelt es sich um drei 18-Jährige, von denen einer am Samstagvormittag wieder auf freiem Fuß entlassen wurde. Die beiden anderen blieben laut Polizei noch in Verwahrung, da sie weiterer Straftaten verdächtig sind.

Geflüchtete konnten ausgeforscht werden

Während einem der Tatverdächtigen noch an der Tankstelle vorerst die Flucht mit dem Motorrad gelang, flüchtete der zweite zu Fuß. Der dritte Mann wurde noch an der Tankstelle festgenommen. Bei den weiteren Erhebungen konnten die beiden geflüchteten Männer ausgeforscht werden. Sie wurden in den frühen Morgenstunden im Zuge der Fahndung in Oberhofen angehalten und wegen Einbruchs und Diebstahls von zwei Motorrädern vorläufig festgenommen.