Pflegerin auf OP-Tisch festgebunden: Arbeitskollegen stehen vor Gericht

Nachdem eine Pflegerin Ende Februar 2023 von Arbeitskollegen im Landeskrankenhaus Hall in Tirol auf einem Operationstisch fixiert und dort rund 15 Minuten festgehalten worden sein soll, haben sich diese am Donnerstag am Landesgericht Innsbruck unter anderem wegen Freiheitsentziehung, schwerer Nötigung und schwerer Körperverletzung verantworten müssen. Die vier Verteidiger plädierten zu Beginn des Prozesses in diesen Punkten auf „nicht schuldig.“