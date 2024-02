Nach Riss vor Wohnhaus: Risikowolf in Tirol zum Abschuss freigegeben

Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung hat am Mittwoch mit einer Verordnung einen Wolf in Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) zum Abschuss freigegeben. Vergangenes Wochenende war in unmittelbarer Nähe eines Wohnhauses ein Rotwildkadaver entdeckt worden, zudem wurde im Siedlungsgebiet zwei Mal ein Wolf gesichtet und fotografiert.