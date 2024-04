Mordversuch-Ermittlung in Tirol: 24-Jährige mit Auto angefahren

In Tirol steht seit der Nacht auf Sonntag ein 31 Jahre alter türkischer Staatsbürger im Zentrum von Ermittlungen wegen versuchten Mordes. Der Mann soll nach Polizeiangaben kurz nach Mitternacht mit seinem Pkw eine 24 Jahre Einheimische an einer Tankstelle in Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) angefahren und schwer verletzt haben. Bei der Verletzten handelt es sich um eine Freundin seiner Ex-Freundin, die mit anderen einen Streit schlichten wollte.