Mordprozess: Eltern sollen Kind "vorsätzlich zu Tode gequält" haben

Es ist das Wesen der Strafjustiz, dass sie der Gesellschaft ihre tiefsten Abgründe vor Augen führt. Der Prozess, der am Montag ab 10.15 Uhr einem Elternpaar aus dem Bezirk Kufstein im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts gemacht wird, lässt freilich selbst hart gesottene Ankläger, Ermittler und Berichterstatter erschaudern. Von einem „erschütternden Ergebnis der Ermittlungen“ sprach die Staatsanwaltschaft im vergangenen November, als sie Anklage gegen die beiden 27-Jährigen wegen Quälens, Freiheitsentziehung und Mord erhoben hat. Sie sollen eines ihrer vier Kinder „vorsätzlich zu Tode gequält“ haben. Sie hätten das Kind „auf grausamste Weise seelisch und körperlich misshandelt“.

Massiv unterernährt Der Bub starb letztlich im Mai 2024 im Alter von drei Jahren an massiver Unterernährung. Da wog er nur noch knapp über 7 Kilo – die Hälfte des zu erwartenden Körpergewichts für ein Kind in diesem Alter. Und er hatte laut Staatsanwaltschaft bereits ein monatelanges Martyrium erlebt, das im Dezember 2023 begonnen haben soll, als der Sohn der Angeklagten gerade erst zwei Jahre alt war. Es sei denn Eltern darum gegangen, das Kind möglichst qualvoll zu Tode zu bringen, so der Vorwurf. Vater und Mutter sollen ihr Kind immer wieder durch Schläge misshandelt, „mit Kabelbindern gefesselt, über Stunden bei völliger Dunkelheit eingesperrt, mit eiskaltem oder heißem Wasser geduscht, in Schubladen bis zu 22 Stunden eingeschlossen und gezielt unterernährt haben.“

Belastendes Material In dem auf rund 10 Stunden anberaumten Prozess vor einem Geschworenengericht sind keine Zeugen geladen. Die Anklage stützt sich auf Chats und eMails, in denen sich die Eltern über die Misshandlungen ausgetauscht und darin bestärkt haben sollen, dass der Bub vernichtet werden müsse. Die Eltern sollen die Qualen des Kleinkindes zudem teilweise gefilmt und mit einer Überwachungskamera live mitverfolgt haben. In Einvernahmen gab die Mutter an, dass in ihrem Kind ein „Dämon“ wohne. Gegen sie wurde zusätzlich zur Anklage auch ein Antrag auf Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum gestellt. Das Geschworenengericht unter dem Vorsitz von Richter Andreas Mair wird sich im Laufe des Tages mit drei Gutachten befassen. So wird etwa die bekannte Gerichtspsychiaterin Adelheid Kastner ihre Expertise abgeben. Laut ihrem Gutachten liegt bei den Eltern eine Persönlichkeitsstörung mit sadistischen Zügen vor, sie waren aber zurechnungsfähig. Den 27-Jährigen droht im Falle einer Verurteilung lebenslange Haft. Sie lebten mit ihren Kindern – darunter die Zwillingsschwester des Opfers – in einer adretten Wohnanlage am Rande einer Tiroler Gemeinde in der Nähe zur bayerischen Grenze. Nachbarn bekamen von dem Grauen hinter der Wohnungstür nichts mit, wie sich bei einem KURIER-Lokalaugenschein nach der Tat gezeigt hat.