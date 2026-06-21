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Tirol

Unfall in Neustift: Mopedfahrer (16) schwer verletzt

Bei einer Kollision mit einem Firmenfahrzeug wurde der 16-Jährige verletzt. Er wurde ins Universitätsklinikum Innsbruck gebracht.
21.06.2026, 11:52

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Eine Person in roter Jacke mit Rotkreuz-Emblem steht vor einem Rettungswagen mit rotem Kreuz.

In Neustift im Stubaital kam es am 20. Juni 2026 gegen 22:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Firmenfahrzeug und einem Moped. Ein 16-jähriger Mopedfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht.

Kollision im Kreuzungsbereich beim Pavillon

Der Unfall ereignete sich am 20. Juni 2026 gegen 22:00 Uhr im Kreuzungsbereich beim Pavillon in Neustift im Stubaital. Ein 34-jähriger Österreicher kam mit seinem Firmenfahrzeug auf der Gemeindestraße aus Richtung Elferplatz und beabsichtigte, im Bereich des Pavillons nach links talauswärts auf die Stubaitalstraße einzubiegen. 

Zur gleichen Zeit fuhr ein 16-jähriger Österreicher mit seinem Moped auf der Stubaitalstraße. Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang unbekannter Ursache zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

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Durch den Aufprall kam der 16-Jährige mit seinem Moped zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen im Bereich des linken Oberschenkels zu. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle wurde der Jugendliche in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand lediglich leichter Sachschaden.

Blaulicht Innsbruck
kurier.at  | 

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