Unfall in Neustift: Mopedfahrer (16) schwer verletzt

In Neustift im Stubaital kam es am 20. Juni 2026 gegen 22:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Firmenfahrzeug und einem Moped. Ein 16-jähriger Mopedfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht.

Kollision im Kreuzungsbereich beim Pavillon

Der Unfall ereignete sich am 20. Juni 2026 gegen 22:00 Uhr im Kreuzungsbereich beim Pavillon in Neustift im Stubaital. Ein 34-jähriger Österreicher kam mit seinem Firmenfahrzeug auf der Gemeindestraße aus Richtung Elferplatz und beabsichtigte, im Bereich des Pavillons nach links talauswärts auf die Stubaitalstraße einzubiegen.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 16-jähriger Österreicher mit seinem Moped auf der Stubaitalstraße. Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang unbekannter Ursache zur Kollision der beiden Fahrzeuge.