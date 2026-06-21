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Tirol

Elf Hochlandrinder bei Absturz verendet

Elf Tiere kamen ums Leben, der Schaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.
21.06.2026, 11:06

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Eine Herde schottischer Hochlandrinder ist am Samstag in Aschau (Bezirk Schwaz) aus einer umzäunten Weide ausgebrochen und später im steilen Gelände abgestürzt. Elf Tiere kamen ums Leben, die Bergung der Kadaver wurde in die Wege geleitet. Der Schaden belaufe sich auf eine fünfstellige Summe, informierte die Polizei.

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Abgestürzt und verendet

Ein 38-jähriger Landwirt als Besitzer wollte die elf Rinder am Vormittag auf eine Alm transportieren. Plötzlich hätten die Tiere aber panikartig und ohne ersichtlichen Grund die Flucht ergriffen, als die Stromzufuhr des elektrischen Zauns abgestellt wurde. Der Bauer und mehrere Helfer suchten mehrere Stunden nach den Rindern, die über das Aschauerhörndl entkommen waren. Schließlich mussten sie feststellen, dass neun der Tiere im Bereich einer steilen, felsdurchsetzten Rinne und zwei in der Nähe eines Forstwegs abgestürzt und verendet waren.

Tirol
Agenturen  | 

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