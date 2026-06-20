Freibad-Eskalation in Innsbruck: Festnahme nach Messer-Bedrohung

Im Tivoli Schwimmbad in Innsbruck ist es am Donnerstagnachmittag zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Badegästen und Sicherheitspersonal gekommen. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt, ein Mann wurde festgenommen, und ein Klappmesser sichergestellt.

Platzverweis eskaliert zur Messerbedrohung

Der Vorfall ereignete sich am 19. Juni 2026 gegen 16:45 Uhr beim Westeingang des Tivoli Schwimmbades. Ein 22-jähriger Somalier und ein 23-jähriger Kameruner wurden von zwei Sicherheitsmitarbeitern (31 und 26 Jahre alt) nach einem Verstoß gegen die Hausordnung aus dem Schwimmbad verwiesen. Im Zuge dessen verhielt sich der 22-jährige Somalier aggressiv und versetzte dem 31-jährigen Sicherheitsmitarbeiter einen Kopfstoß. In weiterer Folge mischte sich ein zunächst unbeteiligter 22-jähriger afghanischer Badegast in die Auseinandersetzung ein und bedrohte die beiden Sicherheitsmitarbeiter mit einem Klappmesser.