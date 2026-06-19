Like für verbotenes Symbol: Wiederbetätigung durch FPÖ-Abgeordnete wird geprüft

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Die Staatsanwaltschaft Innsbruck will den Anfangsverdacht des Tatbestandes der Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz durch die Tiroler FPÖ-Landtagsabgeordnete Gudrun Kofler prüfen. Anlass dafür ist ein "Like" Koflers auf Instagram für ein Posting-Foto eines angeblichen US-amerikanischen Neonazi-Aktivisten, auf dem ein verbotenes rechtsextremes Symbol zu sehen sei, wie der ORF Tirol berichtet hatte.

Die Anklagebehörde stellte ein Auslieferungsersuchen mit einem Antrag auf Aufhebung der Immunität bei Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann (ÖVP), bestätigte Sprecher Hansjörg Mayr der APA den ORF-Bericht vom Freitag. Mayr betonte, dass noch kein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Laut Auskunft der Landtagsdirektion wurden die Mitglieder des Immunitätsausschusses über das Schreiben informiert. Dieses lag für diese nun zur Einsichtnahme auf. Die Klubobleute und die Landtagspräsidentin werden als nächstes einen Termin für eine Sitzung des Ausschusses festlegen, hieß es. Letztlich muss der Landtag dann noch einer Auslieferung zustimmen.

Auf dem Foto war der Urheber mit einer Tätowierung einer "schwarzen Sonne" zu sehen. Das Symbol gelte als rechtsextremes Zeichen und sei in Österreich laut der Beratungsstelle Extremismus verboten, hieß es. Auf seinem Instagram-Account dokumentiert der US-Amerikaner - laut Medienberichten als Gründer eines Neonazi-Netzwerks eine bekannte Größe in der rechtsextremen, nationalistischen und antisemitischen "White Supremacy"-Szene - seine - nach eigenen Angaben - "faschistische Odyssee". Kofler räumt Fehler ein Kofler bedauerte ihre Vorgangsweise und räumte einen Fehler ein. Sie sprach unter anderem davon, dass sie nicht genau hingeschaut und das Posting nur oberflächlich gelesen habe. So etwas werde ihr nicht noch einmal passieren.