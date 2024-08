Mann nach Zehn-Meter-Kopfsprung in Tirol reanimiert

Ein 22-jähriger Niederländer ist Donnerstagabend nach einem Kopfsprung von einem Zehn Meter-Turm des Badesees im Wasserpark des Veranstaltungsgeländes "Area 47" in Ötztal-Bahnhof im Tiroler Bezirk Imst reanimiert worden. Der Mann hatte einen sogenannten Frontflip machen wollen, als er seitlich mit dem Kopf auf der Wasseroberfläche aufschlug, unterging und nicht mehr auftauchte. Gäste sowie der Bademeister sprangen in den sieben Meter tiefen See und bargen den Niederländer.