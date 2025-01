Mann nach Kellerbrand in Innsbruck in Spital eingeliefert

Ein Mann ist in der Nacht auf Freitag nach einem Brand im Innsbrucker Stadtteil Wilten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik eingeliefert worden. In dem normalerweise leer stehenden Abbruchhaus war im Keller aus noch unklarer Ursache ein Feuer ausgebrochen. Zwei 30-Jährige, ein 20-Jähriger und ein 36-Jähriger hielten sich jedoch laut Polizei seit mehreren Wochen in dem Haus auf. Als sie das Feuer im Keller bemerkt hatten, versuchten sie es vergeblich zu löschen.