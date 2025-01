Auto von 20-jähriger Lenkerin überschlug sich in Osttirol

Der Pkw einer 20-jährigen Lenkerin hat sich Freitagfrüh in Matrei in Osttirol überschlagen und ist nach 30 Metern am Dach liegend zum Stillstand gekommen. Das Auto war in einer Kurve auf der salznassen Fahrbahn ins Schleudern und auf die Anfangsschräge der gegenüberliegenden Leitschiene geraten, berichtete die Polizei. Die Frau wurde im Fahrzeug eingeklemmt und anschließend verletzt geborgen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde sie ins Krankenhaus Lienz gebracht.