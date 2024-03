Mit Nacktdursuchung gedroht? Schwere Vorwürfe von Klimaktivistin gegen Polizei

Eine 23-jährige Österreicherin und eine 22-jährige Deutsche werden verdächtig, am Montagvormittag "auf den Außentreppen sowie dem dortigen Geländer der Universitätsbibliothek in Innsbruck zwei Kübel mit oranger Farbe verschüttet zu haben." So liest sich die Polizeimeldung zu einer Protestaktion der Letzten Generation.

Ein Mitarbeiter des Securitydienstes der Universität habe die Frauen beobachtet und die Polizei verständigt. "Die beiden Frauen werden an die Staatsanwaltschaft Innsbruck zur Anzeige gebracht", heißt es weiter.

Auf Polzeistation mitgenommen

Am Dienstag hat nun jedoch jene junge Frau schwere Vorwürfe gegen die Polizei erhoben, die bei der Aktion die Kübel mit oranger Farbe (Iaut Angaben der Aktivisten auf Wasserbasis und rückstandslos entfernbar) verschüttet hatte. Sie sei auf eine Polizeistation mitgenommen worden.