Mehrere Lawinenabgänge in Tirol forderten ein Todesopfer

Bereits am Freitag hatte ein Lawinenabgang in Tirol vier Verletzte gefordert. Am Samstag lief nach drei Lawinenabgängen in Tirol am frühen Nachmittag ein Sucheinsatz nach einer möglicherweise verschütteten Person.

Eine Lawine ging in Kaisers (Bez. Reutte) ab, die anderen beiden in St. Sigmund im Sellrain (Bez. Innsbruck-Land). Die Lawinengefahr in Tirol war am Samstag als mäßig (Warnstufe 2) eingestuft worden, speziell in hohen Lagen waren laut Warndienst aber schon einzelne Personen in der Lage, ein Schneebrett auszulösen.

In St. Sigmund im Sellrain (Stubaier Alpen) gingen unabhängig voneinander zwei Schneebretter ab. Die Alarmierungen erfolgten um 11.46 Uhr beziehungsweise um 12.25 Uhr, wie die Polizei auf APA-Anfrage bestätigte. Details zu den Lawinenabgängen waren vorerst nicht bekannt, allerdings war in Bezug auf die erste Alarmierung eine Suchaktion im Gang. Es bestand die Vermutung, dass auf dem Gaiskogel (2.820 Meter) eine Person von den Schneemassen erfasst und verschüttet worden sein könnte.