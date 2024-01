Tirol: Vier Verletzte nach Lawinenabgang

Auch in Neustift im Stubaital kam es rund eine halbe Stunde später zu einem Lawinenabgang. Dabei wurde allerdings niemand verletzt, hieß es.

Nachdem die Lawinengefahr in den vergangenen Wochen relativ niedrig gewesen war, ließ eine Kombination aus Neuschnee und Wind seit Mitte der Woche die Gefahr in Tirol am Freitag auf Stufe 3 der fünfteiligen Skala ansteigen. Laut Lawinenreport seien die Verhältnisse für Touren und zum Freeriden "teils ungünstig" - auch einzelne, mittlere spontane Lawinen seien nicht ausgeschlossen.