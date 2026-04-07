Zwei Schwerverletzte bei Lawinenabgang in Tirol

Ein Lawinenabgang im Bereich des Gepatschferner im Tiroler Kaunertal hat am frühen Dienstagnachmittag zwei schwer verletzte Wintersportler gefordert. Dies teilte die Leitstelle Tirol der APA mit.

Die beiden Tourengeher hatten sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits selbst aus den Schneemassen befreit. Die beiden Männer wurden mit Hubschraubern in das Krankenhaus Zams geflogen.