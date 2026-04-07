Zwei Schwerverletzte bei Lawinenabgang in Tirol
Ein Lawinenabgang im Bereich des Gepatschferner im Tiroler Kaunertal hat am frühen Dienstagnachmittag zwei schwer verletzte Wintersportler gefordert. Dies teilte die Leitstelle Tirol der APA mit.
Die beiden Tourengeher hatten sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits selbst aus den Schneemassen befreit. Die beiden Männer wurden mit Hubschraubern in das Krankenhaus Zams geflogen.
Der nähere Hergang des Lawinenabgangs sowie die genauen Identitäten der Alpinisten waren vorerst nicht bekannt. Die beiden waren laut Leitstelle offenbar in einer sechsköpfigen Gruppe unterwegs gewesen. Die vier weiteren Wintersportler wurden nicht verschüttet.
In Tirol herrschte am Dienstag verbreitet erhebliche Lawinengefahr, also Stufe 3 der fünfteiligen Skala. Bei dieser Warnstufe passieren erfahrungsgemäß die meisten Lawinenunfälle.
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