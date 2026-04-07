Tirol

200 Meter abgestürzt: 39-jähriger Skifahrer verunglückt in Tirol tödlich

Bei einem Wechtenbruch stürzte der Sportler ins felsige Gelände ab, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.
07.04.2026, 10:37

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Ein roter Notarzt-Anzug mit einem weißen Kreuz ist von hinten zu sehen.

Ein 39-jähriger Skifahrer ist Montagnachmittag in Sölden im Tiroler Ötztal (Bezirk Imst) tödlich verunglückt. Der Deutsche wollte gemeinsam mit einem 36-jährigen Österreicher und einer 69-jährigen Österreicherin vom Gipfel des Hinteren Wurmkogels zur Bergstation "Wurmkogel II" absteigen, als sich plötzlich ein Wechtenbruch ereignete.

Der Mann stürzte rund 200 Meter durch felsdurchsetztes Gelände ab. Der Notarzt konnte laut Polizei nur mehr seinen Tod feststellen.

Agenturen  | 

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