Tirol: Lawine am Kreuzkopf fordert einen Verletzten

Bei einem Lawinenabgang am Kreuzkopf in den Ammergauer Alpen an der Grenze zwischen Tirol und Deutschland (Bezirk Reutte) ist Freitagmittag eine Person verletzt worden.

Ein Wintersportler wurde mit dem Hubschrauber geborgen und ins Krankenhaus geflogen, vier weitere Personen überstanden den Unfall unverletzt, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Bei dem Lawinenabgang dürfte keiner der Beteiligten verschüttet worden sein. Weitere Details zum Unfall waren noch nicht bekannt.