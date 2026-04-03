Tirol

Tirol: Lawine am Kreuzkopf fordert einen Verletzten

Vier Wintersportler konnten unverletzt geborgen werden.
03.04.2026, 14:22

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Warnschild mit roter Hand und Hinweis auf Lawinengefahr vor verschneiten Bergen und blauem Himmel.

Bei einem Lawinenabgang am Kreuzkopf in den Ammergauer Alpen an der Grenze zwischen Tirol und Deutschland (Bezirk Reutte) ist Freitagmittag eine Person verletzt worden.

5 Schwerverletzte nach Crash von Linienbus und Pkw in Tirol

Ein Wintersportler wurde mit dem Hubschrauber geborgen und ins Krankenhaus geflogen, vier weitere Personen überstanden den Unfall unverletzt, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Bei dem Lawinenabgang dürfte keiner der Beteiligten verschüttet worden sein. Weitere Details zum Unfall waren noch nicht bekannt.

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Agenturen  | 

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