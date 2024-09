Landwirt überschlug sich in Tirol mit Schlepper und verstarb

Ein 71-jähriger Bauer ist Freitagnachmittag in Hippach im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) bei einem Unfall mit seinem Schlepper ums Leben gekommen. Der Mann geriet von einer Wiese auf einen rund 35 Grad steilen Abhang, von dem er den Motorkarren nicht mehr zurück auf den Feldweg fahren konnte und schließlich, sich überschlagend, 41 Meter talwärts stürzte. Der Landwirt kam unterhalb des Schleppers zu liegen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 71-Jährige hatte zuvor laut Polizei im Ortsteil Laimach das mit Mist beladene Gefährt vom landwirtschaftlichen Anwesen auf das angrenzendes Feld und darauf talwärts gelenkt. An einer sehr steilen Stelle wendete er den Schlepper, um rückwärts weiter talwärts auf den Feldweg zu gelangen. Dabei musste er den Karren offenbar nach links lenken und geriet mit der Vorderachse auf den steilen Abhang, was zu dem folgenschweren Absturz führte. Im Einsatz standen ein Notarzthubschrauber, ein Notarztteam, ein Rettungswagen sowie zehn Mann der Feuerwehr Laimach und acht Bergretter aus Zell am Ziller.