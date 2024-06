Kran verlor Baumaterial in Tirol, Auto auf Motorhaube getroffen

Ein in Schräglage geratener Kran hat am Freitagnachmittag in Fritzens (Bez. Innsbruck-Land) Bahnschwellenteile verloren. Diese stürzten auf die Austraße (L223), ein Pkw wurde im Bereich der Motorhaube getroffen. Nach Angaben der Polizei blieb der Lenker aber unverletzt, ebenso der 47-jährige Kranführer.