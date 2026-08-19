Knochenfund auf Nordkette klärt Vermisstenfall von 1991

Ein Knochen eines bereits seit 1991 abgängigen, damals 22-jährigen Südtirolers ist Ende Juni von einem Wanderer in einer „Schotterreise“ im Bereich der „Vorderen Brandjochspitze“ auf der Innsbrucker Nordkette gefunden worden.

Durch eine von der Innsbrucker Gerichtsmedizin durchgeführte DNA-Untersuchung konnte der Knochen dem Mann zugeordnet werden, berichtete die Polizei am Mittwoch. Darüber hinaus wurden weitere zehn Knochen gefunden, die aber Tieren zuzurechnen waren.

Große Suchaktion hatte keinen Erfolg