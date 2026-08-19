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Tirol

Knochenfund auf Nordkette klärt Vermisstenfall von 1991

Die Knochen konnten dem abgängigen Mann durch eine DNA-Analyse eindeutig zugeschrieben werden.
19.08.2026, 11:23

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Wolken über Innsbruck.

Ein Knochen eines bereits seit 1991 abgängigen, damals 22-jährigen Südtirolers ist Ende Juni von einem Wanderer in einer „Schotterreise“ im Bereich der „Vorderen Brandjochspitze“ auf der Innsbrucker Nordkette gefunden worden. 

Durch eine von der Innsbrucker Gerichtsmedizin durchgeführte DNA-Untersuchung konnte der Knochen dem Mann zugeordnet werden, berichtete die Polizei am Mittwoch. Darüber hinaus wurden weitere zehn Knochen gefunden, die aber Tieren zuzurechnen waren.

Große Suchaktion hatte keinen Erfolg

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Da man den Südtiroler Alpinisten bereits 1991 - nach einer Abgängigkeitsanzeige - im Bereich der Nordkette vermutet hatte, wurde damals eine großangelegte Suchaktion gestartet. Diese führte jedoch zu keinem Erfolg - bis zum 21. Juni dieses Jahres, als der 42-Jährige auf die Knochen stieß.

Nicht mehr feststellen ließ sich indes die Todesursache. Es gebe aber keine Indizien auf Fremdverschulden, hieß es.

Innsbruck Tirol
Agenturen, MAnna  | 

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