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Tirol

Drogenfund in Lienz: Polizei hob Cannabis-Anlage aus

In Lienz entdeckte die Polizei bei einem 33-Jährigen eine Cannabisanlage und trotz Waffenverbots mehrere Waffen.
19.08.2026, 08:42

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Bei der anschließenden Hausdurchsuchung stießen die Ermittler auf eine Indoor-Anlage sowie mehrere hundert Gramm konsumfertiges Cannabiskraut und -harz. Zusätzlich wurden eine Luftdruckpistole, ein Kampfmesser sowie ein Butterflymesser sichergestellt. Gegen den 33-Jährigen liegt ein aufrechtes Waffenverbot vor. 

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Geständnis und Anzeige auf freiem Fuß

Der 33-Jährige zeigte sich geständig und gab Eigenbedarf als Motiv an. Die Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erfolgt auf freiem Fuß wegen Übertretungen nach dem Suchtmittel- sowie dem Waffengesetz. 

Blaulicht Tirol
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