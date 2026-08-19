Drogenfund in Lienz: Polizei hob Cannabis-Anlage aus

Cannabisgeruch verrät illegale Plantage

Bei der anschließenden Hausdurchsuchung stießen die Ermittler auf eine Indoor-Anlage sowie mehrere hundert Gramm konsumfertiges Cannabiskraut und -harz. Zusätzlich wurden eine Luftdruckpistole, ein Kampfmesser sowie ein Butterflymesser sichergestellt. Gegen den 33-Jährigen liegt ein aufrechtes Waffenverbot vor.