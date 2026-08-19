Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Drogenfund in Lienz: Polizei hob Cannabis-Anlage aus
In Lienz entdeckte die Polizei bei einem 33-Jährigen eine Cannabisanlage und trotz Waffenverbots mehrere Waffen.
Cannabisgeruch verrät illegale Plantage
Bei der anschließenden Hausdurchsuchung stießen die Ermittler auf eine Indoor-Anlage sowie mehrere hundert Gramm konsumfertiges Cannabiskraut und -harz. Zusätzlich wurden eine Luftdruckpistole, ein Kampfmesser sowie ein Butterflymesser sichergestellt. Gegen den 33-Jährigen liegt ein aufrechtes Waffenverbot vor.
Geständnis und Anzeige auf freiem Fuß
Der 33-Jährige zeigte sich geständig und gab Eigenbedarf als Motiv an. Die Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erfolgt auf freiem Fuß wegen Übertretungen nach dem Suchtmittel- sowie dem Waffengesetz.
Kommentare