Internetbetrug im Brixental: Fünfstelliger Schaden

Im Zeitraum vom 2. bis 9. Juli 2026 wurde eine 50-jährige Österreicherin aus dem Brixental Opfer eines schweren Internetbetrugs. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. Die Polizeiinspektion Westendorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vom Heimarbeits-Inserat in die Betrugsfalle

Alles begann mit einem Inserat auf einer Social-Media-Plattform, das Heimarbeit versprach. Nachdem die Frau Kontakt aufgenommen hatte, erhielt sie über einen Link von einer unbekannten Person Anweisungen zur Erstellung eines Nutzerkontos. In weiterer Folge wurde ihr versprochen, durch das Liken von Artikeln im Internet höhere Gewinne zu erzielen, als ihr eigener finanzieller Einsatz betragen würde.