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Unfall

Tod im Badesee: 83-Jährige in Tirol geborgen

Offenbar medizinischer Notfall als Ursache. Eine Obduktion wurde angeordnet.
08.07.2026, 12:26

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Eine Gruppe von Tauchern bereitet sich im flachen Wasser auf einen Tauchgang vor.

Eine 83-jährige Österreicherin ist am frühen Dienstagabend von einer Passantin tot aus einem Badesee in Breitenbach am Inn in Tirol (Bezirk Kufstein) geborgen worden. Bisherigen Informationen nach handelte es sich um einen medizinischen Notfall, sagte ein Polizeisprecher zur APA am Mittwoch. 

Ein Zeuge hatte die Frau rund 15 Minuten zuvor noch im See schwimmen gesehen. Eine Obduktion wurde angeordnet

Tirol
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