Unfall in Pflach: Zwei Motorradfahrer nach Wendemanöver verletzt

Auf der Bundesstraße B179 im Gemeindegebiet von Pflach (Bezirk Reutte) ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Mitglieder einer deutschen Motorradgruppe wurden dabei verletzt, als eine 40-jährige Transporterlenkerin laut Polizei plötzlich links blinkte und umkehren wollte. Die Verletzten wurden ins Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht.

Plötzliches Wendemanöver löst Unfall aus

Gegen 15.30 Uhr herrschte auf der B179 in Fahrtrichtung Deutschland ein hohes Verkehrsaufkommen. Eine vierköpfige Motorradgruppe – allesamt deutsche Männer im Alter zwischen 51 und 55 Jahren aus den Landkreisen Landsberg am Lech und Aichach-Friedberg – überholte dabei eine Fahrzeugkolonne mit einer Geschwindigkeit von rund 30 bis 40 km/h, wie die Fahrer gegenüber der Polizei angaben.

Als der erste Motorradfahrer der Gruppe (51) sich auf Höhe eines Kleintransporters befand, der von einer 40-jährigen Neuseeländerin aus dem Landkreis Oberallgäu gelenkt wurde, soll die Frau plötzlich den linken Blinker gesetzt und ein Wendemanöver eingeleitet haben. Der 51-Jährige blieb dabei mit seinem rechten Bein am Transporter hängen, konnte einen Sturz jedoch noch abwenden.