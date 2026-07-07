Transit in Tirol: Mehr als 1,2 Millionen Lkw am Brenner unterwegs

Der Schwerverkehr auf der Brennerautobahn (A13) in Tirol hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich zugelegt: Rund 1,26 Millionen Lkw (Kategorie 4) passierten die Hauptmautstelle Schönberg - ein Anstieg um 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie aus Zahlen des Autobahnbetreibers Asfinag hervorging. Zudem waren um 97.958 mehr Pkw und Motorräder (Kategorie 1) unterwegs gewesen, insgesamt waren es 5.156.259 Fahrzeuge.

Das Gesamtverkehrsaufkommen im Erhebungszeitraum (1. Jänner bis 30. Juni) stieg um 150.243 Fahrzeuge auf 6.570.975 (erstes Halbjahr 2025: 6420.732) - dies bedeutete ein Plus von 2,34 Prozent. Im Schwerverkehr konnte lediglich im Mai ein Rückgang verzeichnet werden, nämlich um fünf Prozent. Im Juni legte dieser mit über zehn Prozent am stärksten zu. Dies sei vor allem auf die Feiertage zurückzuführen gewesen, die in diesem Jahr anders lagen als 2025, so die Asfinag.