Tirol: Lkw-Transit auf Brennerautobahn erreicht Rekordniveau

Das Verkehrsaufkommen auf der Brennerautobahn in Tirol ist auf dem Weg, neue Rekordwerte zu erreichen: An der Mautstelle Schönberg wurden von Anfang Jänner bis Ende März dieses Jahres rund 2,94 Millionen Kfz registriert. Das sind um etwa 81.000 Pkw, Lkw und Campingwagen mehr als im ersten Quartal 2025.

Auffällig ist, so legt eine am Mittwoch vom ORF veröffentlichte Zählung nahe, die Zunahme beim Schwerverkehr. Demnach wurden an der Mautstelle rund 637.000 Lkw gezählt, das ist gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025 ein Plus von 4,5 Prozent.

Transitverkehr war 2022 am höchsten - bis jetzt

Setzt sich dieser Trend fort, könnte 2026 das bisherige Rekordjahr 2022 ablösen, damals wurden 2,48 Millionen Lkw auf der A13 registriert.